النيابة العامة تأمر بحبس عدد من موظفي مصلحة الضرائب بتهمة الاختلاس

أفاد مكتب النائب العام بحبس ثلاثة متهمين تابعين لمصلحة الضرائب حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، والعمل على ملاحقة آخرين بتهمة اختلاس مبالغ مالية قُدرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، نظرت في بلاغ مرفوع من مكتب البحث الجنائي طرابلس في مواجهة بعض موظفي مصلحة الضرائب بشأن اختلاس مبالغ مالية، تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة، ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية، نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.

وأضافت أن التحقيق الابتدائي أثبت صحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية، وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة، كما أسفرت الإجراءات عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة، واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة.

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