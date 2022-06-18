الرئاسي يعلن موعد إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في هذا التوقيت

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الرئاسي، أنه سيعلن عن موعد إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية مع انتهاء أعمال اللجان المكلفة باقتراح الرؤية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، على هامش حفل إطلاق المشروع في طرابلس، يوم الخميس القادم، والذي سيمثل استراتيجية عمل المفوضية العليا للمصالحة.

وكان، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، قد ذكر السبت، أنه سيتم إطلاق مشروع المصالحة الوطنية نهاية هذا الأسبوع.

والتقى اللافي، في القبة، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. وقال اللافي، إنه أطلعه على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجهنا له الدعوة لإلقاء كلمة بالمناسبة.

وأضاف اللافي، كما تناولنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.