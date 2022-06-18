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العقيلي: 26 يونيو بدء سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي عن بدء تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة يوم 26 من الشهر الجاري.

وقال العقيلي في تصريحات صحفية اليوم السبت إن حجاج المنطقة الشرقية سيسافرون عبر مطار بنغازي، والمنطقة الوسطى عبر مصراتة، والمنطقة الغربية والجبل عبر معيتيقة، والمنطقة الجنوبية عبر سبها، في رحلات مباشرة إلى الأراضي المقدسة.

وأشار المتحدث باسم الهيئة بأن هناك برتوكولا صحيا معتمدا من السعودية لوباء كورونا بأسماء لقاحات معينة وعدد جرعات معينة، تم التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراء حملة تطعيم خاصة بالحجاج.

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قناة ليبيا الحدث

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