الشقماني: 72 ألفا فقط سجلوا في منظومة التأمين الصحي للمتقاعدين

قال رئيس النقابة العامة لمتقاعدي ليبيا، خليل الشقماني، إن العدد الأكبر من المتقاعدين، لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين.

وأضاف الشقماني في تصريحات صحفية: “نسقنا مع المسؤولين في صندوق التأمين، وفتحنا نقاط تسجيل في كل مدن ليبيا، حسب كثافة المتقاعدين فيها ومواقعهم الجغرافية”.

وتابع الشقماني: “طرابلس الأكثر كثافة، ففتحنا بها 6 نقاط تسجيل، وهناك 4 نقاط تسجيل بالمنطقة الشرقية، ونقطة تسجيل في سبها، وسنفتح عدد من النقاط في الجبل الغربي و4 نقاط في المنطقة الوسطى”.

واستكمل: “افتتحنا مؤخرًا أيضًا أول مركز صحي لعلاج المتقاعدين في مجمع عيادات زاوية الدهماني في طرابلس، والتي تعمل على إجراء الكشوفات الطبية والتحاليل والأشعات وتوفير العلاج”.

وأشار إلى أن مراحل التأمين تستهدف أولاً أصحاب المعاشات الأصليين الأحياء ومن ثم الوكلاء للمتوفين ولأبنائهم المدرجين معهم.

وواصل: بعد الانتهاء من هذه الفئة سنشرع في العمل على التضامن الاجتماعي من أرامل ومطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم أصحاب الأعمال الحرة والموظفين وصولاً إلى تقديم الخدمة لكل الليبيين.

ولفت الشقماني إلى أنه تم اعتبار الصندوق سياديا ذا ذمة مالية مستقلة، ينضوي تحته نحو 460 ألف متقاعد سجل منهم في المنظومة 72 ألفًا فقط.

وأكد قائلا: نعمل بشكل متواصل على فتح نقاط جديدة للتسجيل ونتوقع فتح ما لا يقل عن 20 نقطة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين.