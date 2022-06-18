القبض على متهم بإطلاق نار على مقهى بقصر الأخيار

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، القبض على متهم بإطلاق نار على أحد المقاهي بمنطقة قصر الأخيار.

ويدعى المتهم «ح.ع.أ»، وتمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض عليه بناء على برقية من مديرية أمن الخمس، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.

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ولم يوضح البيان أسباب إطلاق المتهم النار على المقهى لكنه أشار إلى إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.