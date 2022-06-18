تدريب 80 إطفائيا على استخدام عربات إطفاء حديثة

أخبار ليبيا 24

شارك 80 إطفائيا في دورة تدريبية لرفع قدرات رجال الإطفاء برعاية من المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة السلامة الوطنية فرع الشرقية.

وجاءت مشاركة الإطفائيين بواقع 20 مشاركا لكل أسبوع من منتسبي هيئة السلامة الوطنية في بلديات بنغازي وإجدابيا وجالو والكفرة وأوباري وتازربو، وفق ما جاء في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.

ونظمت الدورة، التي اختتمت الخميس، إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية فرع الشرقية وشركة روزن باور النمساوية.

واستمرت هذه الدورة على مدى أربعة أسابيع بمقر هيئة السلامة الوطنية بنغازي. وتمرس المشاركين على استخدام العربات الحديثة المزودة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط الاستخدام الصحيح لها.

وقالت المؤسسة، إنه تم تنفيذها، بحسب السياق العالمي، وتضمنت أهداف البرنامج التدريب الخاص بالإطفائي والسائق.

ومُنحت في ختام الدورة شهائد للمشاركين بالبرنامج من شركة روزن باور النمساوية.