الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد

اعتمد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية بحكومته تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

ونص البند الأول من القرار رقم “540”، الصادر الخميس، على أن “يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقًا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 212) لسنة 2021”.

وفي الفقرة الثانية من القرار، تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.

بينما نص القرار في الفقرة الثالثة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية، للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.