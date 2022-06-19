قيادي بارز في داعش يسلّم نفسه للواء 444 بمدينة بني وليد

أكدت مصادر من اللواء 444 قتال في تصريحات صحفية، أن القيادي في تنظيم الدولة “داعش” مصطفى بن دلّة سلّم نفسه للواء بمدينة بني وليد.

كما ذكرت المصادر إن “بن دلة” صادر في حقه أمر قبض من قبل النائب العام منذ حرب البنيان المرصوص بسرت في 2016 – 2017، كما تم استهدافه من قبل طيران الأفريكوم مرتين، واقتحام منزلة في منطقة الظهرة ببني وليد تحت غطاء جوي وبمشاركة قوات أمريكية.

وأضاف اللواء 444 قتال أن “بن دلة” مسؤول على تأمين قيادات داعش ووصول الإمدادات لقوات التنظيم، مشيرة إلى أنه قام بإدخال أمير داعش في ليبيا “أبو معاذ العراقي”، إضافة إلى عدد من مسؤولي التنظيم