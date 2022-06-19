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العبدلي يستعرض مع إدارة الشركة التونسية للكهرباء سبل التعاون المشترك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، السبت، بالمدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز جميل كوركاد، بحضور عدد من رؤساء الأقسام في الشركتين.

وناقش الطرفان في اللقاء التنسيق المشترك في عدة مجالات، كتبادل الطاقة والصيانة والتدريب في إطار التعاون المشترك والدائم بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

في سياق منفصل، التقى العبدلي حكماء وأعيان بلدية الغريفة السبت، في اجتماع ركّز على حلحلة المختنقات وتوفير الاحتياجات العاجلة للبلدية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الإدارات العامة المعنية للانتقال إلى عين المكان وتحديد الاحتياجات ومعالجة المختنقات.

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قناة 218 الليبية

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