التجمع الوطني لمرشحي البرلمان: نحتاج لتفعيل حركة عدم الانحياز بين الأطراف السياسية

كرم التجمع الوطني لمرشحي مجلس النواب الليبي اللجنة المنظمة لمنحة ناصر للقيادة الدولية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال التجكع في بيان طالعته “الساعة 24” إن التكريم جاء “لجهود اللجنة المبذولة في خدمتنا وكل الوفود الدولية المشاركة في المنحة وحرصهم على راحتنا والاستفادة العلمية والتاريخية من كل التدريبات والعلاقات الدولية مع المشاركين من كل أنحاء العالم”.

وسلم التكريم عضو التجمع وأحد المشاركين بالمنحة هانيبال الصغير، وألقى كلمة أكد خلالها أن هذه المنحة كانت صقلا للقادة من كل دول العالم وصنعت أيضًا قادة لديهم إدراك كامل بأهمية حركة عدم الانحياز التي أسسها القائد الخالد جمال عبد الناصر، ورفاقه من قادة حركة دول عدم الانحياز.

وأضاف أن “حركة عدم الانحياز هي الميزان الذي فقدناه حتى في دولنا من الداخل، فنحن بقدر احتياجنا إلى تفعيلها دوليا، علينا تفعيلها داخليًا بين الأطراف السياسية”، موجها الشكر إلى المسؤولين المصريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن منحة ناصر أطلقتها وزارة الشباب المصرية، وفتح باب التقديم لها، وبعد فرز المتقدمين تم قبول عدد من المشاركين وهم مالك الشاردة، وهانيبال الصغير، وسدوس الجهمي، ومحمد القويري، وناريمان السحاتي، وحمدي بالعيد، ولبنى العوامي.