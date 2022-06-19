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انطلاق ملتقى ليبيا الدولي الثاني للتعليم والتدريب “LETEX 2” بطرابلس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة طرابلس، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى ليبيا الدولي الثاني للتعليم والتدريب “LETEX 2” بالمدينة الرياضية، بإشراف وزارة العمل والتأهيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الرياضة، وبمشاركة عدد من المؤسسات والشركات والمراكز الخاصة والعامة.

وتولت وزارة العمل والتأهيل عرض المبادرات والبرامج التدريبية التي تبنتها، إلى جانب التعريف بمركز رفع الكفاء المهنية والمركز الليبي الكوري الذي يُنفذ برامج تدريبية بالشراكة مع الوزارة، بالإضافة إلى جناح مخصص لمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، الذي استعرض البرامج الخاصة باعتماد الجودة والمعايرة المهنية.

ويستمر المعرض على مدار يومين متتاليين، حيث يُعد مساحة مميزة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، ويعزز التشبيك بين هذه الجهات، ويتخلله لقاء علمي دولي يواكب حداثة التعليم والتدريب.

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قناة 218 الليبية

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