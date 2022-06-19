الكوني: نحن الأحوج لقطع دابر خطاب الكراهية واستبداله بالحوار وحب الوطن

دعا النائب بالمجلس الرئاسي ” موسي الكوني ” إلى نبذ خطاب الكراهية والحقد بين الليبيين، باعتباره عامل فتك وفجيعة، عصف بالأرواح ودمر البلاد، واستبداله بخطاب القربى والحوار، وحب الوطن.

جاء ذلك في تغريدة له أشار فيها ، إلى أن تخصيص المجتمع الدولي ليوم 18 يونيو لمناهضة خطاب الكراهية هو رسالة ذات دلالة لليبيين وللوطن الذي ينتظر منعطف هذا الشهر ، وذلك في إشارة إلى ترقب الجميع لتسارع الاحداث والحوارات الدائرة بين الأطراف الليبية على كافة المسارات السياسية والأمنية والمجتمعية والمتمثلة في اجتماعات لجنة المسار الدستوري واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اللتان تعقدان بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية البعثة الأممية ،بالإضافة إلى جهود المصالحة الوطنية والتي يأمل الليبيون منها جميعها أن تتواصل إلى توافقات وحلول تحفظ حالة الاستقرار ، وتودى إلى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لخروج البلاد من أزمتها الراهنة .

كما أضاف ” الكوني ” في تغريدته بتويتر قائلآ (وإذ خُصص لأول مرة 18 يونيو، موعداً دولياً لمناهضة خطاب الكراهية، نجده رسالة ذات دلالة لنا، والوطن ينتظر منعطف الشهر – إذ نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب، وقد كان عامل فتك وفجيعة، عصف بالأرواح ودمر البلاد، وأخّر موعدها مع التاريخ لخطاب قربى وحوار، يجَدر بيننا حب الوطن راية جامعة).

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في يوم 21 يوليو 2021 تحديد يوم 18 يونيو باليوم الدولي لمواجهة خطاب الكراهية، ليتم الاحتفال به سنويا.