الرئاسي: الخميس القادم إطلاق إستراتيجية عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

حدد المجلس الرئاسي يوم الخميس القادم موعدا لإطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان: “مع انتهاء أعمال اللجان المكلفة باقتراح رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، يعقد المجلس الرئاسي مؤتمراً صحفياً على هامش حفل إطلاق المشروع في طرابلس يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، والذي سيمثل استراتيجية عمل المفوضية العليا للمصالحة”.

جدير بالذكر أن مشروع المصالحة الوطنية من مهام المجلس الرئاسي وكُلف بالعمل عليها وفقا لخارطة الطريق منذ استلامه مهامه في مارس 2021، وكان من المفترض الانتهاء منها قبل الانتخابات المؤحلة في 24 ديسنبر الماضي.