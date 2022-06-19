حمزة: الليبيون يسعون للفرار إلى أوروبا

نشر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة مشاهد توثيق مواطنين ليبيين من بينهم أطفال ومسنّون، قضوا 21 ساعة على متن قارب في طريقهم نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأوضح حزة في تغريدة على “تويتر” أن سفينة إسبانية أنقذتهم، مضيفا أن “المواطنين الليبيين جراء المعاناة الإنسانية، باتوا شأنهم شأن باقي المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يسعون إلى الفرار لأوروبا”.