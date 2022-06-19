بليحق: مقررو لجنة المسار الدستوري يجتمعون مع لجنة الصياغة

اجتمع مقررو لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسودة لعرضها على اللجنة،

جاء ذلك خلال منشور للناطق الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

ويشار الى أن القاهرة تستضيف الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى غدٍ الأحد.

وقد ارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى “180 مادة”، بعد إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين الماضي، التوافق على “43 مادة جديدة” من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى “137 مادة” توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.