وليامز: لجنة الصياغة تضع الآن اللمسات الأخيرة

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا،” ستيفاني وليامز “، أمس السبت، أن لجنة الصياغة المنبثة عن المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، تعمل الآن على وضع اللمساء الأخيرة والصياغة اللازمة.

جاء ذلك في منشور لوليامز على حسابها بموقع «تويتر» قالت فيه: «باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية».

كما أضافت: «تعمل لجنة الصياغة الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة».

ويذكر أن مقررو لجنة المسار الدستوري، قد اجتمعوا السبت، مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالقاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسودة لعرضها على اللجنة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقد بدأت مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تنتهي من أعمالها غد الأحد.

ويشار الى أنه ارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين الماضي، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.