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وليامز عن تطورات اجتماعات المسار الدستوري: لجنة الصياغة تضع الآن اللمسات الأخيرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، السبت، أن لجنة الصياغة المنبثة عن المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، قالت: “باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية”.

وأضافت: “تعمل لجنة الصياغة الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة”.

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قناة ليبيا الحدث

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