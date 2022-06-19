العرفي: كل خلافات حوار القاهرة انتهت إلا شروط انتخاب الرئيس والحكم المحلي

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن كل النقاط الخلافية في حوار لجنتي النواب والدولة بـالقاهرة انتهت ولم تبق إلا شروط انتخاب الرئيس والحكم المحلي.

وأضاف العرفي في تصريحات تلفزيونية، أن كل الخطوات التي تمت جيدة ومبشرة ونتمنى أن تفضي إلى انتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتابع: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من خلال جلوسه مع أطراف الأزمة البعيدة عن التدخلات سواء المحلية أو الدولية يمكن التوصل إلى قاعدة دستورية.

وأوضح العرفي: على المستوى الأمني تم الاتفاق على إخراج كل المرتزقة وسحب أسلحة المليشيات ودمجها في مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية.

وواصل النائب: نبارك ما توصل إليه حوار لجنتي النواب والدولة في القاهرة، وننتظر أن يبنى على ضوئها انتخابات رئاسية وبرلمانية.