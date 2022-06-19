مدير أمن سبها: إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

أعلن مدير أمن سبها العميد أسامة عويدان، السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة ملف واقعة مقتل شخصين في إطلاق نار بالمصرف التجاري الوطني فرع سبها إلى النيابة العامة صباح الأحد.

جاء ذلك خلال تقديم مدير أمن سبها واجب العزاء في القتيلين، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن سبها.

وفي بيانها عن الحادث، قالت مديرية أمن سبها مساء الخميس، إن الحادث وقع عند “الساعة 12:30 ظهرًا” نتيجة شجار وقع بين “ر.ع أ . أ .ف. التابع لمصلحة أمن المرافق والمنشآت”، الذي كان بمقر عمله وأحد المواطنين المتواجدين بالمصرف، بسبب خلاف حدث أثناء تنظيم الزحام داخل المصرف.

وأوضحت المديرية أن “المواطن حاول انتزاع البندقية التي كانت بحوزة الشرطي وأثناء الشجار خرج عيار ناري من البندقية نتج عنه إصابة كل من على أمحمد محمد البسط (45 عامًا)، وسالم محمد الشيباني (28 عامًا) وأدت الإصابات إلى وفاتهما”.

وأكدت مديرية أمن سبها في ختام بيانها أن “رجل الشرطة قام في حينه بتسليم نفسه إلى مديرية أمن سبها”، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.