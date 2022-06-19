قزيط: مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا للتوافق بين الأطراف الليبية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن فشل اجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان متوقعًا، وفق ادعائه.

وأضاف قزيط في تصريحات تلفزيونية أن تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة خداع للرأي العام، على حد قوله.

وتابع: مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا لمدى التوافق بين الأطراف الليبية، لاسيما بعد إعلان الاتفاق على 200 مادة، بحسب قوله.

ورأى أن المشكلة كانت في تسويق أن هناك تقاربًا وتفاهمًا كبيرين بين المشري وعقيلة، وهذا غير صحيح، مستكملا: ألوم على بعض الزملاء الذين يسوّقون الوهم للناس.

وواصل: حجم الخلافات في ليبيا يدور حول 5% فقط، وباقي المواد الدستورية ليست محل خلاف، ويجب أن نتكلم في الموضوعات الخلافية.

وادعى قزيط أن موقف المشري يتسق تمامًا مع مواقفه السابقة، وكذلك موقف عقيلة، مستكملا: المشري يعطي أولوية للشأن الدستوري، وصالح أصدر تعديلًا دستوريًّا وشكّل حكومة، وهو معني بهذا الوليد ويرجو له النمو وبسط سيطرته على الدولة.