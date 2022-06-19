فنانة إيطالية تتابع القمع الوحشي للشعب الليبي في حقبة الاستعمار الإيطالي

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “آرتيج كونست” الإيطالي الناطق بالإنجليزية والمعني بأخبار المعارض الفنية تنظيم نشاط فني يتعلق بحقبة من تاريخ ليبيا.

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التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا النشاط الفني الذي تحتضنه مدينة “بولزانو” في إيطاليا للفترة الممتدة بين الـ13 من مايو الماضي والـ30 من يوليو المقبل يتمثل بمجهود قامت به الفنانة الإيطالية المقيمة والعاملة في بريطانيا “أليساندرا فيريني” للتعامل بشكل مكثف مع أرشيف الاستعمار الإيطالي في ليبيا.

وبين التقرير أن أعمال هذا النشاط تسلط الضوء على ممارسات مقاومة العنف الاستعماري القامع للحركات الوطنية في ليبيا في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ودور الجنرال “رودولفو غراتسياني” الذي قام بحظر تصوير وتعميم أي توثيق للقمع الوحشي للشعب الليبي على أيدي الإيطاليين.

وأضاف التقرير: إن هذا القمع تضمن استخدام الأسلحة الكيمياوية المحظورة ومعسكرات الاعتقال.

ترجمة المرصد -خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية