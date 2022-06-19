وزارة النفط بحكومة الدبيبة تتهم صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات عن خزينة الدولة 16 شهرا

أكدت وزارة النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية صحة بياناتها عن تدني إنتاج النفط في ليبيا إلى ما بين 200 و100 ألف برميل يوميا جراء “الإقفال شبه الكامل” للحقول والموانئ النفطية، نافية أن “يكون هناك خلافا شخصيا بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط وذكرت بعديد الأسباب لهجومها على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله”.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي إن “الإقفال شبه الكامل” قد وقع فعلا مع الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير، متهمة مؤسسة النفط وبعض الجهات الخارجية بـ”الصمت المريب” تجاه ذلك رغم معرفتهم «من الذي أصدر التعليمات بالإقفال”.

وأضافت مدافعة عن بياناتها بخصوص تدني إنتاج النفط في ليبيا: “لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء ومجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يوميا”.

وعددت الوزارة أسبابا لهجومها على مصطفى صنع الله نافية أن يكون هناك “خلافات شخصية” بينها وبين مؤسسة النفط، واتهمت صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا.

وتشمل هذه الأسباب “عدم تقيد صنع الله ومخالفته للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، ارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية”، حسب البيان.

إضافة إلى “عدم اتباع صنع الله للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات”، دون أن توضح مزيد التفاصيل بخصوص هذه الواقعة.

وذكر البيان عديد النقاط فيما يتعلق بعلاقة وزارة النفط بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأوضح أن المؤسسة ملحقة بوزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية محمد عون، وأن الوزارة لها حق الاشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظا على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.

كما أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض، فيما يتمثل هدف الوزارة في إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية، والحفاظ على الثروة النفطية، وتحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية للتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ، وفق البيان.