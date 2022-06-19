مكافحة الأمراض: متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا 6 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية أن متوسط الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 6 حالات بنسبة إصابة بلغت 2.5%.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز تسلم عدد 1.351 عينة جرى فحصها بتقنية Real Time PCRمؤكدا أن متوسط عدد العينات (225) عينة ومتوسط عدد الحالات المتعافية (04) حالة ومتوسط عدد الوفيات (00) حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 502,110 حالة منها الحالات النشطة: 71 حالة والمتعافين: 495,609 حالة والوفيات: 6,430 حالة.