أبو كراع: مقتل أحد المحكومين بالإعدام وفرار خمسة سجناء في احداث شغب سجن المهدية بسبها

أفاد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية العميد أحمد أبو كراع أن احداث الشغب الناجمة عن محاولة هروب بعض السجناء من سجن المهدية بسبها أسفرت عن مقتل أحد المحكومين بالإعدام وفرار خمسة سجناء آخرين أحكامهم جنائية بسيطة، وقد سلم أحدهم نفسه اليوم للجهات الأمنية بالسجن.

وأوضح أبو كراع في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن أحداث الشعب وقعت بعد تفجير قنبلة محلية الصنع على سور السجن غير المؤهل لاحتواء السجناء.

وأشار أبو كراع إلى أن إدارة الجهاز كانت قد رحّلت عددا من السجناء المحكومين بالإعدام والمؤبد وأصحاب القضايا الخطيرة كدفعة أولى للسجن المركزي في عين زارة تمهيدا لنقل الباقين لعدم تأهيل سجن المهدية، ويبدو أن هذا النقل ولد تخوفا لدى السجناء الباقين .