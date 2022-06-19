الارصاد: درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً يوم غداً على هــذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 19/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون صيفية مستقرة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال مابين ( 27 – 33 ) مْ ، و على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 34 – 39 ) مْ.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب مناطق الجنوب.

وفي تقرير سابق نشرته الارصاد مساء الامس فإن درجات الحرارة تترواح على الشمال الغربي بين 30 إلى 36 درجة مئوية وتصل على الجنوب إلى 39 درجة مئوية.

وبحسب الارصاد يبقى الشمال الشرقي اكثر اعتدالا حيث تترواح درجات الحرارة بين 28 إلى 32 درجة مئوية، والله اعلم.