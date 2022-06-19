التواتي: أي محاولة لإعادة الملكية بليبيا محكومة بالفشل

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن أي محاولة لإعادة الملكية بليبيا محكومة بالفشل.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الأخوات والأخوة المطالبين بعودة الملكية.. حاولت أفغانستان إعادة الملكية وفشلت، وحاولت العراق إعادة الملكية وفشلت، وأي محاولة لإعادة الملكية لليبيا محكومة بالفشل لأن الظروف غير ظروف ذلك الزمان”.

وأضاف “لا يمكن القفز على حجم التغيرات الاجتماعية كما ونوعا منذ سقوط النظام الملكي واعتبارها كأنها لم تحدث وعلينا العودة لنقطة البداية، ينطبق هذا القول على أي نظام سياسي حكم هذه البلاد أو غيرها بغض النظر عن رأينا في هذا النظام”.

وتابع “المطالبة بذلك هي مجرد نوستالجيا طفولية تنطبق على كل المطالبين بالعودة للماضي القريب أو البعيد، السير الطبيعي بل السيرورة التاريخية نفسها دائما إلى الأمام وليس للوراء”.