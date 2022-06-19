ميلز: واشنطن ترحب بتمديد سلطة مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

ليبيا- قدم السفير “ريتشارد ميلز” نائب المندوبة الأميركية الدائمة بالأمم المتحدة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الإحاطة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، أعرب من خلالها “ميلز” عن ترحيب الولايات المتحدة باعتماد المجلس مؤخرًا القرار رقم 2635 وتجديده لسلطة تفتيش السفن التي تدعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأشاد “ميلز” بعملية القوة البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” لاستخدامها لهذه السلطة الرادعة لمهربي الأسلحة المحتملين، ومساعدتها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالشأن الليبي والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة على جمع المعلومات الهامة.

ترجمة المرصد – خاص

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