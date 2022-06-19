ترقب لنتائج مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة

تستعد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأحد، لاختتام أعمال الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات التي ترعاها بين ممثلي اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، حول التوافق على المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، السبت، أن اللجنة المشتركة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للمواد الدستورية المتوافق عليها، بعد مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية.

وكانت الجولة الثالثة من المشاورات قد انطلقت في 12 يونيو الجاري، بعد أن انتهت مشاورات مايو للتوافق على 137 مادة من مواد الوثيقة الدستورية التي أعدتها الهيئة التأسيسية، وسط مجهود أممي محموم للضغط باتجاه إنتاج إطار دستوري توافقي متين، يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن.

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