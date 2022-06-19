شرطة الصابري تضبط شخصين في حالة سكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الصابري ضبط شخصين في حالة سُكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن هذا الأمر أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على جزء كبير من منطقة الصابري.

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لأعضاء تحريات مركز شرطة الصابري عن أشخاص يقومون بقص وسرقة الكابلات النحاسية التي تغذي جزء كبير من منطقة الصابري بالقرب من الجسر (الكوبري).

وأفادت المديرية أن رئيس المركز عميد مرعي الغويل أصدر تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وضبط الاشخاص سالفي الذكر.

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات خرجوا إلى المنطقة بحسب البلاغ وعند وصولهم شاهدوا شخصين وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الكوابل ومُعدات الحفر وكان تفوح منهم رائحة كريهة يشتبه بأنها رائحة الخمر.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم حين عودتهم لرشدهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.