ليبيا الان

الأرصاد: أجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع مركز الأرصاد الجوية، أن تحافظ الأجواء على استقرارها في معظم أنحاء البلاد للأيام القادمة وفي تفصيل ذلك:

منطقة رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة –جبل نفوسة :حالة السماء تكون صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين (30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح ما بين (34-38)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده: حالة السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع درجات حرارة قصوى تتراوح على المناطق الساحلية مابين (25-29)مْ، وتكون على مناطق الدواخل مابين (34-37)مْ وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة: حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع درجات حرارة قصوى تتراوح مابين(37-40)مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو: حالة السماء صافية بوجه عام مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح ما بين(37-38) مْ وتسجل ارتفاعاً طفيفاً من يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك