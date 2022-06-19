الأرصاد: أجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد

توقع مركز الأرصاد الجوية، أن تحافظ الأجواء على استقرارها في معظم أنحاء البلاد للأيام القادمة وفي تفصيل ذلك:

منطقة رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة –جبل نفوسة :حالة السماء تكون صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين (30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح ما بين (34-38)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده: حالة السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع درجات حرارة قصوى تتراوح على المناطق الساحلية مابين (25-29)مْ، وتكون على مناطق الدواخل مابين (34-37)مْ وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة: حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع درجات حرارة قصوى تتراوح مابين(37-40)مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو: حالة السماء صافية بوجه عام مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح ما بين(37-38) مْ وتسجل ارتفاعاً طفيفاً من يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية