استنئاف العمل بمستندات السفر الجديدة في سرت

أكد مصدر في فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في سرت استنئاف العمل بقبول ملفات المواطنيين للحصول على مستند سفر جديد.

وأشارت مصادر المصلحة بسرت إلى «بوابة الوسط» إلى استقبال ملفات المواطنيين منذ الصباح والمستوفية لكامل الشروط.

– افتتاح محطة وقود في أبوقرين غرب سرت

– ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت

– عقيلة عن اختيار سرت مقرا للحكومة: الهدف إنقاذ ليبيا

وشرعت المصلحة بسرت على نحو مباشر في اجراءات تصوير المواطنيين، وفق العدد المقرر علاوة على الحالات الاستثنائية.