الأرصاد الجوية: أجواء صيفية على اغلب المناطق وحرارة مرتفعة في الجنوب

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تكون الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة صيفية مستقرة على أغلب المناطق.

وأضاف أن درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال تتراوح مابين ( 27 – 33 ) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 34 – 39 ) مْ.

وأشار المركز الوطني إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح مابين (34-38)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (25-29)مْ وتكون علي مناطق الدواخل مابين (34-37)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-38) مْ وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.