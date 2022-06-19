تحسن نسبي… ليبيا في المرتبة 151 على مؤشر السلام العالمي

احتلت ليبيا المرتبة 14 عربياً و151 عالمياً على مؤشر السلام العالمي الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي، في تحسن نسبي مقارنة بمؤشرات عام 2021 التي وضعتها في المركز 156عالمياً.

وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيفاتها المتدنية في المؤشر للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف، حيث كشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت ثمانية دول تدهوراً في مؤشر السلام.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط و العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014، بينما أتت أيسلندا في المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا القائمة.

وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.

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