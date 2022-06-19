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مركز الأرصاد الجوية: يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا | أخبار ليبيا 24

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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات-مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 25 و29 درجة مئوية، وتكون على مناطق الدواخل بين 34 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا من يوم غد.

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