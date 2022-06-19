بيرغر: مصر والاتحاد الأوروبي متوافقان على تعزيز العملية السياسية في ليبيا

استبق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة “كريستيان بيرغر” الاجتماع الـ(9) لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد بإظهار النوايا الأوروبية بشأن عدة ملفات.

تصريحات صحفية لـ”بيرغر”، أشار خلالها إلى إظهار مصر والاتحاد الأوروبي التزامهما بالحوار المكثف والتعاون الاستراتيجي من خلال الاجتماع المرتقب عقده في الـ19 من يونيو الجاري في لوكسمبورغ.

وشدد “بيرغر” على أن التطورات في الشرق الأوسط وحول البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الوضع في ليبيا ستكون على رأس أولويات اجتماع لوكسمبورغ بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”.

واختتم “بيرغر” بالإشارة إلى توافق مصر والاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز العملية السياسية في ليبيا وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.