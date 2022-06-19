قزيط: بلادنا تعاني حكومات نهب وفساد وغنيمة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن محاولات استعادة الأموال الليبية المجمدة في الخارج هي عملية سطو واستيلاء من قبل الحكومات التي لا تمثل ليبيا.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لا ينبغي صرف الأموال من قبل الحكومات الحالية لأنّها غير رشيدة وغير توافقية ولا تمثل كل الليبيين.

وتابع قائلًا: “ليس لنا أي حكومة تمثل ليبيا اليوم، وكلها حكومات نهب وفساد وغنيمة، ولست من أنصار استغلال هذه الأموال من قبل الحكومات الحالية، ولست من أنصار فكرة تعويض هذه الأموال لعوائد النفط التي تضررت بشكل كبير، لأن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو إعادة ضخ النفط”.