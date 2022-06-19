السفيرة البريطانية تجد الدعم لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية

جددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هور يندل استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، السفيرة البريطانية لبحث اخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

– الكوني: نحن الأحوج لقطع دابر خطاب الكراهية في ليبيا

– اللافي والكوني يؤكدان للسايح دعم إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

– الكوني يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج طويلة.. ومراسم استقبال رسمية له

وأكد الكوني «حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات».

الكوني والسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هور يندل، 19 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)