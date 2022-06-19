قزيط: فشل لقاء صالح والمشري كان متوقعًا وتسويق التوافق بينهم “خداع”

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن فشل اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الاعلى للدولة خالد المشري كان متوقعًا.

اعتبر قزيط في تصريحات صحفية، أن تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة خداع للرأي العام.

وتابع عضو المجلس :”المشكلة كانت في تسويق أن هناك تقاربًا وتفاهمًا كبيرين بين المشري وعقيلة، وهذا غير صحيح، وألوم على بعض الزملاء الذين يسوّقون الوهم للناس”.

ولفت إلى أن مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا لمدى التوافق بين الأطراف الليبية، لاسيما بعد إعلان الاتفاق على 200 مادة.

وأفاد أن حجم الخلافات في ليبيا يدور حول 5% فقط، وباقي المواد الدستورية ليست محل خلاف، ويجب أن نتكلم في الموضوعات الخلافية.