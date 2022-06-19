قزيط عن فشل اجتماع صالح والمشري: تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة خداع للرأي العام

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط إن فشل اجتماع خالد المشري رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان متوقعًا.

قزيط وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “إن تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة خداع للرأي العام، وأعتقد أن مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا لمدى التوافق بين الأطراف الليبية، لا سيما بعد إعلان الاتفاق على 200 مادة”.

وتابع قزيط حديثه: “أعتقد أن المشكلة كانت في تسويق أن هناك تقاربًا وتفاهمًا كبيرين بين المشري وصالح، وهذا غير صحيح”، مستطردًا: “ألوم على بعض الزملاء الذين يسوّقون الوهم للناس”.

وأكد أن حجم الخلافات في ليبيا يدور حول 5% فقط، في حين أن باقي المواد الدستورية ليست محل خلاف، ويجب أن نتكلم في الموضوعات الخلافية”

قزيط أشار إلى أن موقف المشري يتسق تمامًا مع مواقفه السابقة، وكذلك موقف عقيلة صالح، “إذ يعطي المشري أولوية للشأن الدستوري، بينما أصدر صالح تعديلًا دستوريًّا وشكّل حكومة، ومن ثمّ فهو معني بهذا الوليد ويرجو له النمو وبسط سيطرته على الدولة”، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية