صحيفة: عدم التوافق على جدول الأعمال أفشل لقاء عقيلة – المشري في القاهرة

أفادت صحيفة البيان، بأن فشل البعثة الأممية في تنظيم لقاء بين رئيسي مجلس الدولة والنواب في القاهرة، جاء نتيجة عدم توافق الطرفين على جدول الأعمال، مع إصرار عقيلة صالح على إدراج ملف الخلاف الحكومي بعد اعتماد الميزانية المقدمة من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ضمن أجندات اللقاء.

وأضافت البيان، الأحد، أن إلغاء اللقاء بين عقيلة والمشري أثار مخاوف من إمكان فشل وفدي مجلسي النواب والدولة، في تحقيق التوافق المرجو حول مسودة الدستور وحلحلة النقاط الخلافية في محاور النقاش بالمسار الدستوري، مع استمرار الخلافات بين أطراف النزاع بعد تشكل ملامح الانقسام السياسي من جديد بوجود حكومتين متنافستين على الحكم في البلاد.

وأشارت البيان ، أن وسطاء محليين وأجانب فشلوا في تقريب المسافات بينهما، حيث رفض المشري الاعتراف بحكومة باشاغا وهو ما اعتبره صالح إمعاناً منه في تجاهل دور مجلس النواب وقراراته ومواقفه، مع مطالبة المشري باستثناء العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح للانتخابات، وهو ما يعني استمرار الأوضاع الخلافية في ظل تمسك كل طرف من أطراف النزاع بقناعاته الخاصة ورؤيته لملامح الدولة والدستور والحكم والنظام السياسي خلال المرحلة القادمة.

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