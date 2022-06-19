حبس احتياطي لموظفي مصلحة الضرائب بتهمة إختلاس مبالغ مالية ضخمة

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أفاد مكتب النائب العام في منشور له أمس السبت عبر صفحته على الفيسبوك أن النيابة العامة أمرت بحبس البعض من موظفي مصلحة الضرائب حبسا احتياطيًا وذلك ضمن جهود نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

وأكد المكتب وجود بلاغات من مكتب البحث الجنائي طرابلس في مواجهة بعض موظفي مصلحة الضرائب.

فضلًا عن تولي البحث في جريمة اختلاس مبالغ مالية قدرت بمئات الآلاف من خزينة المصلحة.

في حين ذكر البيان ” إن الجريمة تمت تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات مصلحة الضرائب”.

وأكد أن ذلك تم بوضع أوراق عرفية في الدورة المستندية تم نسبها زورًا إلى مصارف تجارية.

يأتي ذلك في وقت بين فيه التحقيق الابتدائي صحة الواقعة فيما يخص بعض القائمين على تحصيل الضريبة.

وتابع البيان: ” إن الضريبة المحصلة هي لقيم مالية من ممولين مزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد التحصيل، فيما أسفرت الإجراءات عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة”.

وأوضح أن ما تم إثباته تضمن استعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة.

مؤكدًا أن النيابة العامة أمرت بحبس 3 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق فضلا عن الشروع في ملاحقة بقية المساهمين.

في حين أضاف ” إن هذا الإجراء يأتي لمساس الوقائع بالمصلحة العامة بحسبان الضرائب المحصلة من مقومات الموازنة العامة”.

منوها أن الموازنة تتوقف عليها فعالية السياسة المالية للدولة والعدالة الاجتماعية فضلا عن تعلق الفعل المجرم بالثقة.