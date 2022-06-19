منتسبو فروع مصلحة أمن المرافق والمنشآت: نؤكد تبعيتنا للحكومة الليبية

أعلن منتسبو فروع مصلحة أمن المرافق والمنشآت، رفضهم لقرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، بإقالة رئيس المصلحة، مؤكدين تبعيتهم لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

منتسبو فروع مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وفي بيان لهم قالوا: ” نعلن نحن منتسبي فروع مصلحة أمن المرافق والمنشآت في كل ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، رفضنا قرار تعيين رئيس جديد للمصلحة، ولا ندري ما هي الدوافع والمبررات التي أدت لصدور مثل هذا القرار، خاصة وأن رئيس المصلحة مشهود له بالنزاهة والإدارة، وعمل على تطوير ورفع مكانة المصلحة”.

وتابعو: “هذا القرار المفاجئ أربك المشهد وسيزيد حالة الانقسام، ما يؤكد أن هناك أيادي هدفها التأجيج وزيادة تعقيد المشهد”.