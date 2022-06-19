ضبط شخصين تسببا بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من «الصابري» بعد سرقة الكلابلات

تمكن مركز شُرطة الصابري، من ضبط شخصين في حالة سُكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية مما أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على جزء كبير من منطقة الصابري.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “وردت معلومات لأعضاء تحريات مركز شرطة الصابري عن أشخاص يقومون بقص وسرقة الكابلات النحاسية التي تغذي جزء كبير من منطقة الصابري بالقرب من الجسر (الكوبري)”.

وأضاف البيان “أصدر رئيس المركز عميد مرعي الغويل، تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وضبط الأشخاص سالفي الذكر وتم خروج أعضاء التحريات وعند وصولهم شاهدوا شخصين وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الكوابل ومُعدات الحفر وكانت تفوح منهم رائحة كريهة يشتبه بأنها رائحة الخمر”.

وتابع “تم الإنتقال بهم إلى المركز وبالإستدلال معهم حين عوتهم لرشدهم تبين أن الأول يُدعى ط.ف.ف والثاني يُدعى ص.ر.ب واعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة”.