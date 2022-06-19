وكيل وزارة الداخلية يلتقي سفير تركيا

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” مع سفير تركيا لدى ليبيا “كنعان بلماز”، والقنصل التركي “أحمد تشاغري”، ومدير مكتب الشؤون القانونية والعقود بشركة الخطوط الأفريقية “جمال والي“.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية هذه الاجتماعات لوضع بناء وثوابت تنطلق منها وزارة الداخلية وتساعد على الرفع من مستوى أداء منتسبي وزارة الداخلية.