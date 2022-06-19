البشتي: عدم جدية الأطراف المحلية والخارجية عقّد ملف إخراج المرتزقة من ليبيا

عزى المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي أسباب تعقّد ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى عدم جدية الأطراف سواء المحلية أو الخارجية، خصوصاً تركيا وروسيا، والذين يريدون تقليص أعدادهم فقط.

ورأى البشتي، في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، أن موضوع المرتزقة تتحكم فيه عوامل متداخلة، من بينها التشكيلات المسلحة من الطرفين، التي لا تريد مغادرة العناصر السورية الموالية لتركيا، ولا مقاتلي فاغنر التابعين لروسيا رغم توصل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى اتفاق في جنيف، يقضي بتطبيق خطة عمل شاملة لإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من البلاد بصورة تدريجية ومتزامنة.

وقدّرت الأمم المتحدة في نهاية فبراير 2021 أعداد المرتزقة في ليبيا من 17 إلى 20 ألف عنصر من السوريين، المتواجدون غرب البلاد، والسودانيين والتشاديين مع قوات القيادة العامة مع تأكيد فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، أن تركيا لا تزال تدفع بعناصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، عوضاً عمن انتهت عقودهم.

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