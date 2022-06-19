النائب عمار الأبلق: فشل لقاء القاهرة لعدم التوافق على أجندة الاجتماع | أخبار ليبيا 24

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أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق أن فشل لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري لعدم التوافق على أجندة الاجتماع

وأضاف الأبلق في تصريحات صحفية أن مباحثات مجلسي النواب والدولة في القاهرة لم تفضي إلى حل الإشكال القائم حول المسار الدستوري والوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

وتابع النائب :”لأن الجسمين لا يريدان مغادرة المشهد السياسي ويراهنان على انتهاء ولاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وتكليف شخصية لقيادة البعثة”.

وأشار الأبلق إلى أن الحل لا يكون إلا عبر المسار الانتخابي، موضحًا أن أسباب الاختلاف كانت حول السلطة التنفيذية.

وأفاد أن الخلاف شمل كذلك مسألة إقرار الميزانية للحكومة المكلفة وملف شاغلي المناصب السيادية في الدولة إضافة إلى أعمال لجنة المسار الدستوري بالقاهرة.