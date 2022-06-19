الكوني للسفيرة البريطاني: نؤكد حرص المجلس الرئاسي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

استقبل عضو المجلس الرئاسى موسى الكوني، صباح اليوم الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هوراندل، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.