الكوني للسفيرة البريطاني: نؤكد حرص المجلس الرئاسي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

استقبل عضو المجلس الرئاسى موسى الكوني، صباح اليوم الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هوراندل، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الكوني حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.
بدورها، جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.
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