بودوارة: «ولي العهد» لم يطالب باستعادة حكم ليبيا بل «حث الأمم المتحدة» فقط

نفى أشرف بودوارة، رئيس المؤتمر التنسيقي للمطالبة بعودة الملكية الدستورية، صحة الأنباء المتداولة بشأن عزم محمد الحسن الرضا، بالمطالبة باستعادة حكم ليبيا.

كتب بودوارة على فيسبوك: “الأنباء المتداولة في صفحات الجيوش الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن ولي العهد سيقدم طلب رسمي للامم المتحدة لاستعادة ملك عائلتهُ علي المملكة الليبية، عارية تماماً عن الصحة لأن العائلة لا تملك مُلكً وفقاً لنصوص الدستور”.

أضاف: “إنما حث سموه الأمم المتحدة على إعادة النظر في التاريخ، وقال: لقد ساعدت الأمم المتحدة الليبيين قبل سبعون عاما على تأسيس ديمقراطية خاصة بهم من خلال مراعاة الثقافة والمجتمع الليبي والحاجة إلى الشعور بالهوية. يمكنها أن تطبق الشيء نفسه مرة أخرى من خلال الاستماع إلى الليبيين، ومن خلال وضع خيار استعادة دستور ليبيا – نتاج وساطة الأمم المتحدة الملهمة – على الطاولة حيث تنتمي. إنها فرصة تاريخية يجب استغلالها” وفق قوله.