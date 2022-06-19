الشقماني يكشف عن الفئات التي سيشملها صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين

ليبيا – قال رئيس النقابة العامة لمتقاعدي ليبيا خليل الشقماني إن صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين فتح أبوابه للتسجيل، غير أن العدد الأكبر لم يتمكنوا من التسجيل، فتم التنسيق مع المسؤولين في صندوق التأمين وفتح نقاط تسجيل في كل مدن ليبيا حسب كثافة المتقاعدين ومواقعهم الجغرافية.

الشقماني وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس السب أضاف: “افتتحت 6 نقاط تسجيل في طرابلس الأكثر كثافة، ونعمل على فتح 4 نقاط في الشرق، وافتتحنا نقطة في سبها، وستُفتح عدة نقاط في الجبل الغربي، وبصدد فتح 4 نقاط في المنطقة الوسطى”.

وأردف: “افتتح خلال الفترة الماضية أول مركز صحي لعلاج المتقاعدين في مجمع عيادات زاوية الدهماني بطرابلس، يختص بشكل مبدئي في إجراء الكشوفات والتحاليل والصور وتوفير العلاج”.

وأشار إلى أن مراحل التأمين تستهدف أولًا أصحاب المعاشات الأصليين الأحياء، ومن ثم الوكلاء للمتوفين ولأبنائهم المدرجين معهم، وبعد الانتهاء من هذه الفئة سنشرع في العمل على التضامن الاجتماعي من أرامل ومطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم أصحاب الأعمال الحرة والموظفين وصولًا إلى تقديم الخدمة لكل الليبيين،على حد قوله.

كما لفت إلى ان الصندوق سيادي ذو ذمة مالية مستقلة ينظم نحو 460 ألف متقاعد سجل منهم في المنظومة 72 ألفًا فقط.

الشقماني ختم تصريحه: “نعمل بشكل متواصل على فتح نقاط جديدة للتسجيل”، متوقعًا فتح ما لا يقل عن 20 نقطة جديدة خلال هذين الأسبوعين، وافتتاح مراكز للعلاج منها 2 في الشرق و2 في الغرب وواحد في الجنوب وآخر في المنطقة الوسطى.

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