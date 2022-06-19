مكافحة الأمراض: تسجيل 6 حالات إصابة بكورونا الأسبوع الماضي

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 6 حالات موجبة تأكد إصابتها بفيروس كورونا بعد فحص (1.351) عينة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر التحديث الأسبوعي للمركز، الأحد، أن متوسط عدد العينات اليومية التي جرى فحصها بتقنية “البي سي آر”، بلغت 225 عينة بمتوسط حالات تعافي بلغ 4 حالات، دون تسجيل أي حالة وفاة مع عدم تجاوز نسبة الحالات الموجبة للعينات التي جرى فحصها 2.5%.

وفي الإحصاءات العامة بلغ مجموع الإصابات التراكمية المسجلة منذ دخول الجائحة للبلاد نحو 502,110 حالة، تعافى منها 495,609 حالة، بينما لاتزال 71 حالة نشطة، كما حصدت الجائحة أرواح 6,430 شخصاً.

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